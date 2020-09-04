證交所表示，4月初股票已開始停止買賣的東貝（2499），因再度出現退票，自9月8日起併案停止買賣。

證交所指出，之前因有證交所營業細則第50條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券業經停止買賣在案，嗣查該公司發生存款不足之金融機構退票情事，且自變更交易方法後之次一營業日起三個月內未完成補正程序，核有同細則第50條第1項第10款規定情事，已通函自9月8日起，將其上市有價證券併案停止買賣。

(工商 )