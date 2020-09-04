東貝自9／8起併案停止買賣 18:312020/09/04 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，4月初股票已開始停止買賣的東貝（2499），因再度出現退票，自9月8日起併案停止買賣。 證交所指出，之前因有證交所營業細則第50條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券業經停止買賣在案，嗣查該公司發生存款不足之金融機構退票情事，且自變更交易方法後之次一營業日起三個月內未完成補正程序，核有同細則第50條第1項第10款規定情事，已通函自9月8日起，將其上市有價證券併案停止買賣。 (工商 ) #東貝 #停止買賣 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化2萬噸汙土覓去處 將招標 04:102020/09/04 地方新聞 3百萬片流竄市面 國家隊口罩 陸製混充MIT 04:102020/09/04 財經要聞 世邦魏理仕 標售高美館帶建照精華地 04:102020/09/04 產業特刊 Google投資200億 雲林建第三座資料中心 04:102020/09/04 財經要聞 《國際產業》維珍澳洲航空同意賣給貝恩資本 15:062020/09/04 財經 光聖 搶進數據中心市場 04:102020/09/04 證券．權證 縣府社工師找教養院少女性交易 判決撤職 09:572020/09/04 社會 加利不恥當國家隊 上好生醫：願被徵召 以當國家隊為榮 14:242020/09/04 生活 耀登股票上市案 證交所8日將審議 12:322020/09/04 財經 領到「加利口罩」注意4點 今起可至藥局換 08:542020/09/04 生活 財經熱門新聞 美科技股遭血腥屠殺 美媒爆背後兇手是大陸 - 財經 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 陸狠砸10兆人民幣 拚第三代半導體 - 財經要聞 - 工商時報 美股崩800點殺完沒？華爾街專家：最慘恐在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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