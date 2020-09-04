加利3月進口6.7萬枚陸制醫療口罩，因涉及偽標MIT仍遭基隆海關扣押。（基隆關提供／吳康瑋基隆傳真）

加利科技進口大陸口罩混充被接露後，引發大批民眾議論，食藥署還指出加利科技在今年3月30日，曾經進口一批6萬多個口罩但遭到退運才沒有近來，對此，財政部關務署基隆關副關務長戴永強於4日受訪指出，加利公司在今年3月間曾進口一批6萬多個的口罩遭退運，明顯違標，並非在台灣製造，目前這批口罩仍扣押在基隆海關，將等刑事偵結後再行銷毀處理。

戴永強表示，當時加利科技報運進口大陸產製口罩一批，數量計6萬9570個，分裝在26箱子內，經查驗發現來貨均標示有「Made in Taiwan 」字樣，涉及偽標MIT情事，也不是台灣製造，他說，由於涉案貨物不得進口，加利公司最後聲明放棄這批口罩，貨物目前由基隆關扣押中，等到刑事偵查有結果後，才能繼續處理。

對此，基隆海關表示，當時扣押的6萬多枚口罩，國貿局已在6月間，依違反貿易法規定裁罰9萬元，並將涉案貨物扣押，但仍需待刑事偵辦結果後，才會進行銷毀處理。

此外，同為口罩國家隊的七堵順易利股份有限公司一名余姓員工指出，這陣子因為加利引發的猜疑，的確讓員工接電話到手軟，不少民眾打電話來詢問口罩表面上的「MIT」字體，究竟是長什麼樣子，但還好公司在七堵已做十幾年，累積足夠的口碑，也都有在地人的信任，並且公司都是用非常好的品質製作，因此不僅讓民眾放心，更捍衛在地人安全。

針對疫情嚴重時的超時加班狀況，余姓員工表示，當初真的很辛苦，畢竟是配合政府政策動起來，公司也只好加強輪班，免得第一線製作人員累垮。對此，基隆市衛生局食品藥物管理科長王翠雯也指出，目前基隆完全沒有任何一間藥局有收到大陸製的「實名制口罩」，若民眾仍憂心，可以藉由口罩表面的字樣來辨別真偽，請民眾放心。

(中時 )