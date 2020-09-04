學生設計也能躍升國際市場！大專校院學生充滿想像力與創意，但將創意變成商品時，卻因資金、通路等多方問題顯得困難重重， SAP 今年與 STUDIOA晶實科技、Straight A晶盛科技合作，舉辦「SAP校園包裝設計大賽」，鼓勵學生用嶄新的視點和創新的方法，表達設計理念，得獎學生不僅可贏得高額獎金/品，作品設計也獲得實體化採用，並藉由通路行銷至世界各地，讓台灣學生有更多機會在國際舞台上發光發熱！

今年 SAP 校園包裝設計大賽，徵件期間雖逢疫情學生們多半宅在家中，卻也因此引爆累積許久的創作能量，共吸引全國17所大專院校、70餘件作品參賽。由於賽制區分「資格審查」及「綜合評審」兩階段方式進行，進入「綜合評審」的29件入圍作品除了對品牌識別度、創意提升、包裝設計與市場實用性評估外，還必須搭配網路人氣票選才能產出最後結果。在經過激烈評票選後，最終由長榮大學學生李翊綺以作品「Geometry」獲得冠軍、輔仁大學學生張沛潔作品「SDY (simple design)」獲得亞軍、雲林科技大學學生王碩慈作品「更方便的STUDIO A」獲得季軍。在人氣票選部分，長榮大學學生作品更以與第二名不到50票的差距，獲得『網路票選最佳人氣獎』，而逢甲大學學生蔡維恩作品「HYPERACTIVE」則在綜合評鑑中最獲評審委員青睞，獲頒『新銳設計獎』。

SAP為逢緯國際股份有限公司(VA Product Inc.)創立的品牌，有近 20 年的科技產品代理經驗，憑藉對最新科技的敏銳覺察，率先取得多項引領潮流的總代理經銷權，也把台灣自行開發生產的優質產品，如3D印表機、正崴生產的穿戴式裝置Withings等，銷售至大陸、歐美等地區，廣受科技愛好者的喜愛。SAP 於 2018年即開始投入3C產品研發領域，在追求產品品質的前提下，持續性地精進研發出多款具備時尚外觀，且價格競爭力十足的3C商品，同時建立起SAP的優質品牌形象。

隨著智能產品在全球廣受歡迎，SAP目前極力與發展AR技術課程的大專校合作，結合產學資源，一同推動創新創業和校園創意商品化，未來也將運用AR技術，將虛擬的信息擴增到現實世界中，以提升使用者體驗感受。SAP新一年度賽事即將啟動，期盼透過賽事平台，讓莘莘學子們得以嶄露鋒芒，並透過SAP的全球佈局，整合學界、業界、通路跨界資源，將台灣優質的設計，在國際市場上大放異彩。

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