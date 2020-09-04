金門油汙染演習場景之一。（李金生攝）

金門油汙染演習場景之二。（李金生攝）

金門油汙染演習場景之三。（李金生攝）

參與演練的6單位人員為自己加油打氣。（李金生攝）

金門近年多次因船隻觸礁擱淺、沉沒和亂倒廢油，發生嚴重海域汙染情事。縣府今（4）日邀集相關單位舉辦結合陸地、溪流及海洋的複合式油汙染應變演練，期待做到有備無患，確保居住和生態環境。

這項在中油金馬行銷中心廠區、白龍溪等地同步登場的演練，共動員金門縣環保局、消防局、中油金馬行銷中心、金門岸巡隊、海巡隊及金湖水環境巡守隊等6單位參演。

此次演練是想定中油廠內管線油汙溢流外洩至白龍溪，隨即啟動相關單位的應變機制，現場除出動消防局至中油戒備，預防火災發生，並進行涵蓋廠區、溪面及海上的油汙堵漏，以及攔油索布置架設、油污清除及海域水質監控在內的防災、減害作業。

主持演練的縣府祕書長陳朝金肯定「演練逼真、合作無間」，海保署專門委員李筱霞則指出包括演練人員未穿鞋套，可能造成2次汙染、以及未落實廢棄物分類、水質檢測的缺失，提供檢討精進的參考。

(中時 )