金門近年多次因船隻觸礁擱淺、沉沒和亂倒廢油，發生嚴重海域汙染情事。縣府今（4）日邀集相關單位舉辦結合陸地、溪流及海洋的複合式油汙染應變演練，期待做到有備無患，確保居住和生態環境。
這項在中油金馬行銷中心廠區、白龍溪等地同步登場的演練，共動員金門縣環保局、消防局、中油金馬行銷中心、金門岸巡隊、海巡隊及金湖水環境巡守隊等6單位參演。
此次演練是想定中油廠內管線油汙溢流外洩至白龍溪，隨即啟動相關單位的應變機制，現場除出動消防局至中油戒備，預防火災發生，並進行涵蓋廠區、溪面及海上的油汙堵漏，以及攔油索布置架設、油污清除及海域水質監控在內的防災、減害作業。
主持演練的縣府祕書長陳朝金肯定「演練逼真、合作無間」，海保署專門委員李筱霞則指出包括演練人員未穿鞋套，可能造成2次汙染、以及未落實廢棄物分類、水質檢測的缺失，提供檢討精進的參考。
(中時 )
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