黃品源今天低調現身仁愛之家。（曹婷婷攝）

愛爾麗醫療集團明天將在台南文化中心開辦「感謝有你防疫公益演唱會」，藝人黃品源應邀演出。（曹婷婷攝）

愛爾麗醫療集團明天將在台南文化中心開辦「感謝有你防疫公益演唱會」，藝人黃品源應邀演出，今天低調現身台南永康仁愛之家，把此次演出費全數捐贈給育幼所，「讓公益更公益性」！

黃品源說，很開心受邀參與公益演唱會，既然都是公益演唱會，決定把演出的車馬費也捐做公益。他今天親自到仁愛之家育幼所走一趟，看見孩童發自內心的喜悅，他笑說，這就是最好的回饋，因為那種笑容「不是用金錢可以衡量」。

私立台南仁愛之家隸屬衛生福利部，轄下共有7處院所，而永康育幼所主要收容3歲以上、18歲以下的失依兒少，目前所內約有30位孩童，育幼所秉持「以家為本」提供關懷服務，同時教導孩童生活自理能力。

黃品源今下午在育幼所社工帶領下，關心孩童生活環境，學生雖然都在學校上課，但仍讓他感觸不少，過程中遇到一名剛考上大學的孩子，黃品源也親切跟孩子自拍留念，為他加油打氣。

愛爾麗集團主辦「感謝有你防疫公益演唱會」5日將在台南文化中心演藝廳登場，由謝祖武、「從從」唐從聖主持，邀請藝人黃品源、包偉銘、紀曉君及趙傳輪番上陣，另外特別嘉賓邀請憲哥登場，希望藉此演場會感謝所有醫護警消人員，辛苦防疫、守護台灣致上最高敬意。

(中時 )