頂新和德文教基金會魏應充創辦人關注台灣棒球教育，今年捐50輛8人座交通車給11縣市的基層棒球單位。孕育出許多棒球好手的台東縣有3所學校接受捐贈，卑南國小棒球隊上個月特別到台北感謝「魏爺爺」，日前新車到校，他們在臉書興奮貼文，說新車承載夢想，更守護著孩子們的安全。昔日味全龍隊名將、新生國中總教練陽介仁也說：「非常感謝魏董對基層棒球的關心！」

台東縣是台灣棒球運動的重要人才庫，早年揚威日本的「嘉農」（嘉義農林）棒球隊中，就有來自台東的原住民球員；不少出身台東的球員如郭源治、陽岱鋼、增菘瑋曾到日本或美國打職棒，知名的「陽家班」也長期在棒球界各階層發光貢獻，味全龍隊的球星、教練張泰山也是台東出身。今年頂新和德文教基金會推動「接棒未來」計畫，捐贈交通車給台東的台東大學附屬體育高中、新生國中、卑南國小3所學校，涵蓋三級棒球。

受贈單位之一的卑南國小棒球隊上個月才到台北感謝「魏爺爺」，看到新車，孩子們興奮地爬上爬下，他們在臉書貼文，說車子承載孩子們的夢想，更守護著孩子們的安全。球隊也回憶起，之前的每一部交通車都是二手車，2010年去台中比賽，回程開到屏東枋寮，車子引擎縮缸，被迫直接在維修廠報廢，還好車廠老闆載他們去車站，搭火車回台東。教練陳玉船表示，目前使用的交通車常常需要維修，載孩子出去多少會擔心，現在有全新的車載孩子出門，校方與家長都安心許多。

新生國中總教練陽介仁就是新生校友，他打職棒時是味全龍隊強投，更是中華職棒投出無安打比賽的第1人，退役後回到母校培育基層棒球人才，該校畢業的林子昱現在加盟新龍隊，擔任投手。學校接受接棒未來計畫交通車捐贈，陽介仁教練感觸很深。他回憶，當年一路受到味全的栽培到職棒，退休近20年後，先盼到味全龍隊復出，頂新和德文教基金會並派人專程去學校，發現交通車老舊、椅子都破掉了還在開，決定捐贈一輛新車。陽教練說：「球隊的孩子能夠更安全地出外比賽，真的非常感謝魏董對基層棒球的關心！」

至於東大體中也是長期好手輩出，但一樣有偏鄉資源不足的問題。東大體中校長陳明志表示，球隊目前人數已達110位，感謝接棒未來計畫捐贈交通車，讓球隊出外比賽調度更有彈性，也大大減少交通上的開銷。

關於「接棒未來」計畫

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關注及深耕台灣基層棒球發展，發現台灣這20多年來基層少棒隊伍銳減近半，憂心棒球人才的流失與斷層，因此自2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，透過長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座、贊助優秀棒球選手旅日追夢等項目，投入推動台灣基層棒球的經驗與資源，期望讓台灣棒球的根基更加穩固與茁壯，成為台灣基層棒球最穩定、友善的陪伴力量。

(中時新聞網)