興建包括台中國家歌劇院重要地標的吳春山，30年來收藏上萬件各種造型的豬。（盧金足攝）

麗明營造董事長吳春山說，豬全身沒有廢棄物，而且圓圓滾滾看起來很可愛，又富貴討喜。（盧金足攝）

興建包括台中國家歌劇院重要地標的吳春山，30年來收藏上萬件各種造型的豬。（盧金足攝）

豬還能擬人化，做成宮廷人物，趣味橫生。（盧金足攝）

興建全球第九大新地標台中國家歌劇院、故宮南院的麗明營造董事長吳春山，不只打造重大建設，還從世界各地收藏豬藝術品，30多年收藏1萬2000多件，滿口豬經，他說，一般人嫌豬髒臭又笨，但豬全身都可用，圓圓胖胖代表財富有福氣，這座豬博物館，是他生命中最可愛的「豬隊友」。

最近為含瘦肉精的美豬進口問題，引發食安疑慮，但台中市有不怕瘦肉精的養「豬」大戶，各種造型的豬偶，不用餵飼料，不用擔心吃到瘦肉精，大的比成人還高，小的迷你到可以掌上把玩，有如五彩繽紛的快樂豬天地。

麗明營造董事長吳春山收藏豬偶，擁有1萬2000多隻的豬，變成豬老大，也是豬達人，有趣的是一名小妹妹連絡他，表示媽媽不讓她養豬，希望吳春山幫忙養，一問之下才知是一隻活的迷你豬。

位在市政公園前的企業總部下室，全部被豬的收藏品占滿，博物館藏級的收藏，連蔡英文總統在第一任競選前都曾來一睹這座有「豬事大吉」的博物館。

吳春山生肖並不屬豬，為何開始收集豬？他說，30多年前因老東家有同事在豬年生兒子，他買豬玩偶送小朋友，後來自己愈看愈喜歡，一頭栽入豬世界。

他愛豬成痴，不只變成豬老大，還有上萬隻「豬隊友」，細數在櫃子上的豬，連地上、牆壁和天花板全都是豬立足的地方，信手拈來就可以說出很多「豬事大吉」的緣分。

細數在東勢找到的一組陶藝豬全家福、921大地震時義賣買到的豬，每隻豬的表情都不一樣各有故事，豬也能化身為討喜愛神，射出愛神之箭，還可以打卡拍照，看到笑口常開的可愛豬，心情也喜氣洋洋。

吳春山滿口豬經，憶起在歐洲旅行時買到以豬當主角的餅乾盒，還有《西遊記》的豬八戒化身趣味人物，最特別的是具歷史意義布袋戲，由豬當戲偶主角，

他對各國的豬偶，德國以豬為藝術印象深刻，和太太去旅行時，其他人忙逛街，他忙著去找豬，國外跳蚤市場更是他尋寶好地方。

朋友知道他喜歡豬，出國看到常會幫他買豬，豬吃飽睡，睡飽吃，藝術家把豬擬人化，有的豬還會撒嬌，有次他到南部一家餐廳用餐，被掛在廁所前一幅陶豬壁畫吸引，老闆奇怪畫被薰的油膩，客人怎會獨鍾此畫，知道他特別喜歡豬，最後終於割愛。

吳春山表示，連知名全球連鎖咖啡店也在豬年設計紀念杯，全部都被他收藏，從10幾元塑膠豬到價值不菲的藝術豬，全都是心頭寶，以後想規畫一間大的豬博物館，依木質、金屬、陶器等依不同材質分類，寫出每隻豬的故事。

(中時 )