2020 SUPER STAR體育表演會，今年首度使用舞台劇手法 - 演繹「體育轉播」，邀請就讀國立臺灣體育運動大學的李洛彤和楊欣樺同學擔任主播。

「2020 SUPER STAR體育表演會」9月19日將在台北小巨蛋登場。本次首度使用舞台劇手法—演繹「體育轉播」做為開場，串起各項表演節目，也邀請目前就讀國立台灣體育運動大學的李洛彤和楊欣樺擔任主播。

李洛彤從小懷有主播夢，憑藉著這股熱情，遠從金門大學轉學到台體大運動資訊與傳播學系就讀。透過學校的訓練，他不斷地累積轉播經驗，2018年的「史嘟黨盃大專棒球挑戰賽」，身為主播的他，除了要早起外，還要忍著體感溫度只有3度的低溫趕到球場。透過那次特別的經驗，讓他學到許多播報的技巧，成長許多。

同樣就讀台體大運動資訊與傳播學系的楊欣樺，曾在校內節目擔任主持人。她認為主持有趣之處在可以聽到不同選手背後的努力與故事，也可從另一個角度認識體育。此外在面對話比較少或是不習慣面對鏡頭的選手時，她可以適當地引導他們，同時也增進自己的訪問技巧。

李洛彤和楊欣樺得知要在小巨蛋擔任體表會主播後，感到既緊張又興奮，儘管不是第一次合作，卻是兩人首次站上小巨蛋。從過往台下的觀眾轉變成台上專業的主播，他們直呼這次經驗將會相當特別。本屆體表會，李洛彤和楊欣樺將擔綱開場播報的重任，並在中場表演的「網球」和「角力」項目擔任串場。

大學同學的李洛彤（右）和楊欣樺，除了播報以外，私底下相處相當融洽活潑。（體育署提供）

9月19日體育表演會配合中央疫情指揮中心建議，有別於往年分區不畫位之做法，今年活動入場將採取實名制及對號入座，入場民眾於演出當天除提供票券證明外，還須攜帶個人身分證件進行登記，並於小巨蛋內須全程配戴口罩，相關細節公布於KKTIX索票網頁。

當天無法親臨現場的民眾們也不要失望，體育表演會將於當天晚上19:00於年代MUCH台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS、中視數位新聞台(20:00)等平台進行轉播，全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。

(中時 )