民眾未依規定申請進入一葉蘭保留區遭罰。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

因921大地震中斷多時的阿里山森林鐵路眠月支線，因自然風景優美，吸引不少遊客，但因行經一葉蘭保留區需申請，嘉義林管處宣導多時，9月起嚴格取締，截至昨日為止已開罰6人。

嘉義林管處指出，申請進入眠月線的人次逐月增多，光9月1-3日計申請核准進入就有425人，並查獲有6位民眾違法進入，嘉義林管處也除周派員清潔環境及增設二處大型貓坑改善周遭設施，避免環境髒亂等問題。

嘉義林管處9月1日起加強巡查，9月2日時查獲3團共6位民眾未申請許可進入自然保留區，育樂課長黃秀緞表示，當場確認民眾違法進入，即依法開立違反文化資產保存法查報單給違法民眾，後續將正式開立罰單，若民眾於收到公文30日內未提出異議，將依文化資產保存法第108條規定，處以新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

黃秀緞呼籲，登山民眾進入山林應遵守無痕山林7項守則，以維護森林資源及維持環境永續之外，也要遵守相關法律規定，依文資法第86條申請進入保留區經核准後，民眾仍需攜帶「自然保留區進入許可證」以及相關證件才能進入自然保留區，以備林管處人員查核。

(中時 )