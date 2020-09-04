為因應北韓針對南韓首都地區的遠程炮威脅，南韓軍方今天公開了自主研發的南韓戰術地對地飛彈（KTSSM，Korean Tactical Surface to Surface Missile）擊中距離100公里外海上目標的畫面，就像一桿進洞般精準。

《朝鮮日報》報導，據國防科學研究所（ADD）官網公開的照片顯示，KTSSM擊落了插在海上目標中心的旗幟，實現了精準打擊。在全世界範圍內，地對地彈道飛彈猶如一桿進洞一般命中目標的情況十分罕見。

據軍方消息人士表示，照片中的是多年前對海上目標進行KTSSM試射的場景，「飛彈過於準確地命中了目標，這讓研究員們也大吃一驚。」

該照片在專業軍事網站等公開後，部分網友留言說「不是合成的吧？飛彈如此準確地命中目標，叫人難以想像。」據軍方消息人士稱，KTSSM的準確度不僅超過了北韓的老式彈道飛彈，甚至遠高於新型的彈道飛彈。

2010年延坪島砲擊挑釁後，南韓開始著手研發KTSSM用於破壞北韓的遠程炮坑道陣地等。KTSSM直徑為60厘米，最大射程在150公里以上。一枚的價格為8億韓元，預計將從2022年開始投入實戰部署

(中時 )