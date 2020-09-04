Youtuber「比熊-陳又禎」今（4日）為公益團體紅心字會，舉辦人生第一場「比熊聲友趴-我相信公益演唱會」，從小生長在單親家庭的她，曾透露媽媽獨力扶養她們3個姊妹長大，大學畢業時原想說終於可以好好賺錢、幫媽媽分擔家計，沒想到突然出車禍，臥床3個多月的她，每天靠媽媽幫忙擦澡及攙扶前往醫院換藥，疼愛她的媽媽今更偷偷到場支持，比熊看到媽媽身影時立刻淚崩，20年後再次對媽媽說出「我愛你」。

比熊今穿白色婚紗現身演唱會，正當要拋出繡球徵男友時，古曜威突然攔截，大喊「想追我妹，得先過我這一關」，並開出三條件「要愛屋及烏，能愛我跟我的家人，會努力賺錢；沒車、沒房，都沒關係，但要有一顆包容她的心；臉不能比比熊圓，未來寶寶基因才會是瓜子臉」，才能抱得美人歸，身為比熊乾爹的含羞草團長草爺，更「爸」氣十足地對所有男士嗆聲「誰敢欺負我女兒，誰就倒大楣」。

其實為了籌備這次演唱會，比熊連續2個月幾乎天天都在舞蹈教室排練，比熊說：「這次的演出曲目總共有14首歌，我是一個沒有歌唱底子、舞蹈基礎的人，一切只能從頭學起使勁練習，然後全力以赴。」人生第一次站上舞台，許多朋友到場力挺加油，讓她不敢相信，「要站上舞台表演，演出的前一晚，連我媽都還再三跟我確認是不是真的有演唱會這件事；我媽說很多親戚都特地安排時間來，妳是不是要拍整人影片呀」。

比熊今穿婚紗現身公益演唱會。（紅心字會提供）

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