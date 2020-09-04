人妻方志友去年和吳念軒合作《粉紅色時光》傳出曖昧情，引起軒然大波，4日她出席活動，說到新戲殺青酒因疫情延期到下週一，11月新戲將上檔，被問到和男主角吳念軒見面會不會尷尬？她說「不會，自己有好好在家反省，應該要避嫌」，被問到有和老公楊銘威聊過？方志友坦言「有跟老公討論，認為自己應該要更謹慎」，開玩笑說「老公有送我算盤」，今年即將30歲的方志友說「自詡成為成熟穩重的人，身份不適合開玩笑」。

過去吳念軒當時女友吳心緹被爆料因吃醋，曝光吳念軒與方志友行車記錄器對話，釀出一連串風波，方志友說戲殺青後沒有聯絡，「別人的事交給他們自己處理，我很抱歉影響家人」。她5歲女兒Mia和賈靜雯、修杰楷女兒咘咘是好姐妹，私下兩家人常聚會，被問到賈靜雯反應？方志友嘆「說我嘴巴欠揍」。

楊銘威演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》人氣攀升，近期也忙排練舞台劇《我們與惡的距離》，方志友替老公開心有好成績，她期待新戲上映後「希望大家對我有所改觀，這新聞是小插曲，希望不要影響這部戲」，之後也將規劃新單曲。

方志友近期除了運動、上化妝課、影片剪接，2歲兒子Sunny也開始上幼幼班，自己和老公也會早起送孩子上下學。被問到Mia學校生活？方志友笑說「有時她會不想上學，感覺遺傳到我不喜歡唸書」，擔心女兒交男友？她說「Mia之前讀混齡班，小班時喜歡一個大班的學長」，笑說和老公第一次看到女兒害羞「露出青少女般靦腆表情」，不過女兒在體能活動倒很大膽「去游泳池會毫不猶豫跳下去」。

方志友近期除了運動、上化妝課、影片剪接，也忙著帶一雙兒女。（屈臣氏提供）

(中時 )