台中市府除今日在台北舉辦座談會外，9月11日將於台中長榮桂冠酒店辦理第二場座談會。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市巨蛋體育館招商作業正式啟動！市政府4日北上舉辦民間營運投資案促參投資座談會，由運動局長李昱叡及都發局長黃文彬，針對招商案內容、投資利基、營運規範及招商條件等進行說明，包括壽險、建築、影城等 業者展現高度投資興趣。

運動局指出，參與座談會的業者有台灣人壽保險、新光三越、潤泰集團、秀泰影城、微風廣場、喜滿客影城、凱格大巨蛋、冠德建設、國揚建設等具代表性廠商到場交流意見。

李昱叡說，大台中都會區的運動產業及休閒娛樂商業持續擴大，市府投入總經費65億元，預計2022年6月在第14期市地重劃區「文中小6」用地動工，興建可容納1萬5500觀眾席以上的台中巨蛋體育館。

台中巨蛋體育館可提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球，及擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道等國際級技擊類運動的專業運動賽事場地，更能作為大型展演、展覽及藝文交流活動的多元場域，讓大型賽事、大型表演優先選擇台中。

黃文彬強調，未來台中市巨蛋體育館設計重任，將由今年7月份遴選出的日本建築師隈研吾建築都市設計事務所，與台灣九典聯合建築師事務所共同攜手合作，設計概念「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，將生生不息地運用。

為使台中巨蛋體育館能引進優質廠商，運動局現正依促參法等相關規定，委由十方都市顧問團隊辦理招商作業，除今日在台北舉辦座談會外，11日將於台中長榮桂冠酒店辦理第二場座談會，廣納廠商投資建議，希望未來能引進民間企業專業能力，除提供優質運動、展演、藝文多元服務，更投資開發相關休閒設施服務，擴大公共建設服務機能，共創與民間企業及地方繁榮的多贏局面。

運動局表示，今日座談會相關意見市府將審慎評估，作為辦理後續招商作業參考，預計今年底辦理公告上網招商作業，歡迎各位廠商踴躍參與投資，一同打造全台最優質的運動場館。

(中時 )