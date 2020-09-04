儘管新冠肺炎疫情趨緩，但為了兼顧防疫與民眾生活品質，台南市政府7月8日公告轄內7類場所應施行實名（聯）制，聯合稽查查獲10家業者未配合落實，其中5家已分別逕行裁罰3000元，另5家行政調查辦理中。首張處分書於8月7日開罰。

台南市109年7月8日公告七類場所，公務機關洽公、醫院及長照機構探病或探視、娛樂業消費場所（視聽歌唱業、理髮業、三溫暖業、舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業等）、團體旅遊活動、藝文活動室內場所、宗教遶境活動及占用道路活動（例如辦桌等）等場所或活動，應施行實名（聯）制之防疫措施。

近期，衛生局配合執行本市特定行業公共空間安全聯合稽查商業活動時，已查獲10家業者未配合落實防疫措施。台南市長黃偉哲呼籲，民眾至指定場所或參與活動，應配合實名（聯）制之防疫措施。指定場所或活動負責人、管理人或業者應採取實名（聯）制登記（登記入場時間、人員姓名與連絡電話），對於蒐集之個人資料僅可保存28日，屆期即應主動將個人資料予以刪除或銷毀。指定場所或活動負責人、管理人或業者違反上開實名（聯）制登記措施，依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並限期改善；屆期未改善，按次處罰之。

(中時 )