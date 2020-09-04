啟明學校「樂扶小作所」4日成立，希望讓身障者畢業後順利和社會接軌。（陳淑娥攝）

身心障礙畢業學生何去何從？是許多家長最擔憂的問題。台中市啟明學校「樂扶小作所」4日成立，也是中市第18座小作所，蘇爸爸開心說，兒子高中畢業後語言出現退化情形，來到小作所後漸入佳境，也減輕家長不少負擔。

台中市府積極開辦「小作所」，培養身心障礙者自立生活、自我表達、人際互動能力，4日在啟明學校成立「樂扶小作所」，希望讓身障者畢業後順利和社會接軌，豐富生活，社會局長彭懷真等出席開幕典禮。

蘇爸爸說，兒子小民高中畢業後停止學習，語言漸漸退化，他不說話，有生活上需求就用比的，3、4年前來到康家社會福利慈善基金會日照中心而漸入佳境，如今更上一層樓，至啟明學校「樂扶小作所」培養工作能力，看到兒子有進步真的很開心。

社會局表示，社會局整合地方和中央資源加速開辦小作所，今年度已成立3處，年底預計再增設3處，屆時全市將達23處小作所場域，未來也會持續盤點公有場地發展服務，持續打造台中成為友善身心障礙者的城市。

樂扶小作所提供「作業活動為主、文康休閒為輔」社區式服務，協助后里鄰近地區的身障者培養生活和工作能力，提供代工包裝、園藝栽培、清潔技能、製作舒緩膏、乾燥花卡片等訓練；同時規劃豐富的文康休閒活動，包含學習活動、自我倡導、休閒活動、社區活動等，培養身障者自立生活、自我表達、人際互動能力。

(中時 )