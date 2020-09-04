國際扶輪社3461地區總監劉禮修及幹部一行人4日拜會市長盧秀燕，行銷將於11月21日登場的扶輪日活動。「非常不容易！」盧秀燕恭賀劉總監當選為國際扶輪社3461地區首位女總監，顯示台中市真正做到性平、用人唯才；她也感謝扶輪社與市府長期合作攜手做公益，並親切地與社友們分享她身為六都唯一女性市長從政的甘苦談。

盧秀燕表示，女性在政壇發展比較辛苦，她很能體會職業婦女在外要發展自己的事業，在家要照顧家人的辛苦，因此特別關注婦女的福祉。她也透露自己的施政心法是：「不要把自己當作女性，以市民為念！」很高興能以市長角色，逐步完善各項重大建設，給市民更好的生活！

社會福利政策上，盧秀燕指出，為推動友善育兒環境，市府加速推動「公托公幼倍增計畫」，其中公托數量已從她上任前的5座增加到14座，預計在111年增加到50座；公幼部分則預計在111年底前增設公共化幼兒園180班。

此外，市府也積極推動各項政策，包括市民期盼已久的捷運綠線即將通車營運，以及大智路貫通計畫等。

她也提到，「2020健康城市大調查」，台中市從去年全台第4名，躍升到今年第2名，顯示市府在空污治理、市民健康守護方面有成。

台中市今年PM2.5濃度及空品不良天數雙雙呈現改善趨勢，展現階段性成果；市府也創全國之先打造「兒童版的國運中心」，其中西屯區的西大墩公園已打造為台中市首座文化與兒童運動複合式中心，長春、大里、潭子等興建中的國民運動中心，將孩童運動專屬空間納入規劃。

國際扶輪社3461地區總監劉禮修指出，國際扶輪社3461地區與市府有許多服務計畫，其中，3461、3462地區扶輪日活動將於11月21日在市民廣場舉行，現場除宣導反毒意識，也將展現扶輪社在預防小兒麻痺的努力成果，向全球宣告根除小兒麻痺的決心。此外，她也邀請盧秀燕參加將於明年3月20日在中興大學登場的2020-2021地區年會。

對此，盧秀燕欣然應允，除了肯定扶輪社長期熱心公益，共同參與市政建設，也表示會持續做大家的後盾，期盼大家攜手同心，讓台中成為更溫暖有愛的城市。

(中時 )