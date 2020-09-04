衛福部長陳時中4日與文化部長李永得同台參加「2020台灣國際人權影展」開幕式，會後回應記者關於加利口罩相關的提問表示，3月關務署曾查獲加利試圖進口一批印有MIT的口罩，不過他是到這兩天才知道，「因為當時關務認為已經處理完全，沒有流到市面，不會每件事都通報上來。這次是因為已經在市場上發現了，因此還是比較有系統性的來調查。」

對於媒體詢問，加利台灣負責人跟大陸的工廠負責人同名，是「洗產地」還是巧合？陳時中表示，加利是直接在中國就印台灣的標示，直接進來，因此可以說是洗產地，「不過這還是讓檢調調查得更清楚。行政的調查我們都在進行，但法律相關的就由檢調進行。」

陳時中解釋，一兩個月前觀察到的問題，並非加利或其他廠商有同樣混用的作法。而是當時觀察到市面上有中國製的口罩進來，擔心品質是不是好的，所以開始思考，要怎麼讓台灣民眾更清楚區別台灣製的口罩，因此開始研議標示。

陳時中表示，當時市面上有很多中國製的、非醫用的口罩，有些是有藥證，各有不同，「當時不是看到這些口罩有問題，而是看到有中國製的口罩在市面上，但這些都沒有進到藥局或預購的市場，這兩個是不同的。」

陳時中表示，由於沒有全面禁止中國製的產品進來，市面上還是有很多中國製的產品，「但在疫情期間，我們希望能讓民眾選擇到比較好的、品質高的台灣製的口罩，所以為了讓使用者能更清楚的分辨，研議是不是要有相關標示。方向上是希望能夠逐片標示，讓民眾一拿到就很清楚，但這跟生產線裡面要換鋼印有關，還需要一點準備時間。」

(中時 )