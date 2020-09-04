衛福部長陳時中（左）4日與文化部長李永得（右）同台參加「2020台灣國際人權影展」開幕式。（鄧博仁攝）

衛福部長陳時中4日與文化部長李永得同台參加「2020台灣國際人權影展」開幕式。今年台灣國際人權影展主題分為「醫療人權」、「移動人權」和「轉型正義」，開幕片《帝國餘瘧》紀錄片描述非洲當地人努力推廣種植可治療瘧疾的藥草，卻因為無利可圖，遭到國際大藥廠、基金會的反對。陳時中致詞時表示，特別是在疫情期間，對「醫療人權」尤其特別有感，因此來參加人權影展開幕。

陳時中解釋，在沒有醫療的時候，大家尋求醫療，維持健康，全民健保也就是架構在平等健康權的概念上。但在有平等健康權之後，接著追求進步，雖然會帶來更好的醫療，但也會帶來痛苦，例如現在看到相關治療和藥物的費用不斷往上升，不只個人、家庭負擔不起，甚至高到國家都可能負擔不起的狀況，「如何在『平等健康權』和高漲的醫療費用達到平衡，不造成社會負擔，是很深刻的議題。」

陳時中表示，醫療也會造成社會傷害，尤其是疫情期間，例如會限制大家的自由，藉由控制疫情的名義，控制很多人的自由和移動，「但這有哪些是對的還是不對的？這是我們未來需要思考的問題。」

陳時中表示，未來有可能會面對更多疫情發生的情況，多數人都希望標示、隔離，當面對未知，就想把可怕、不想要的東西移開來，但在移開的過程中，對他們的人權會不會有所損害？「例如對於COVID-19，大家都希望趕快去檢測，把所有可能的人都標示出來、把他們移開來，我們好像就安全了。但在這之中，我們還要思考有效性，以及如何用最小的傷害去達到最高的效果。不能把人權都完全放棄掉，因為如果放棄人權，我們可能會喪失更多。」

陳時中表示，希望社會開始思考，不是單純把我不要的東西就丟在一邊，而是怎麼有人性的站在人權的角度思考問題。如何把人權融入生活、醫療，人權無所不在，就像文化無所不在。一個有好的文化底蘊的社會，才能以尊重所有人的方式來面對各式處境。

文化部長李永得致詞時表示，「人權跟文化這兩個字幾乎是同義詞，希望大家共同深思人權的議題，讓臺灣走向一個更公平、正義的社會」。

(中時 )