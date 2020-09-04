資深武打明星陳惠敏背景驚人，曾是香港知名幫派組織14K老大。(本報系資料照)

香港77歲武打明星陳惠敏，縱橫影壇數十年，又以電影《古惑仔》中的東星大哥駱駝一角最為台灣觀眾熟知。其實現實生活中的陳惠敏，來頭更是驚人，曾是香港知名幫派組織14K老大「雙花紅棍」。日前更傳出陳惠敏突然閃婚與陪伴他50多年的紅粉知己吳國英結婚，背後原因令人好奇。

吳國英陪伴陳惠敏長達50多年，兩人當年還是因為陳惠敏到吳國英媽媽開設的酒吧收保護費，對吳國英一見傾心，展開追求。後來吳國英不僅為他生下3子女，有次陳惠敏因捲入日本山口組事件，家中被搜出槍枝，她更義無反顧地挺身出來頂罪，坐了3年牢。

吳國英的無悔付出，也終於讓陳惠敏浪子回頭，不再拈花惹草，「我太太出來之後，所有夜總會什麼我都不去了，不要講泡妞了，看我都不想看，我又看過那麼多，四十多年電影圈，什麼美女沒看過？最重要家庭和諧。」

如今77歲的陳惠敏突然傳出與老伴吳國英登記結婚，才讓外界驚覺原來他口中的太太，實際上根本沒名分，早前更傳出陳惠敏罹患重病，他的女兒近日也在社群網站上透露爸爸的身體好轉中。

雖然陳惠敏已否認罹患重病，但隨著他閃婚消息一曝光，就引發網友熱議，「分身家」、「感覺跟基哥有點像，領證結婚沖喜」、「一個女人肯為你生子女，一定很愛，跟你幾十年給個名分應該的」。

(中時新聞網)