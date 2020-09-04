大陸今(4)日在酒泉衛星發射中心，利用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗航天器。這是長征二號F運載火箭第14次執行發射任務。

試驗航天器將在軌運行一段時間後，返回國內預定著陸場，期間，將按計劃開展可重複使用技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。

長征二號F運載火箭，是長征二號家族中的最新改進型號，主要用於發射神舟系列載人飛船。長征二號F自1992年開始研製，1999年11月19日首次發射並成功將大陸第一艘實驗飛船神舟一號飛船送入太空，長征二號F火箭是在長征二號捆綁火箭的基礎上，按照發射載人飛船的要求而研製的運載火箭。火箭首次採用垂直總裝、垂直測試和垂直運輸的「三垂」測試發射模式。

該火箭屬二級捆綁式火箭，由四個液體助推器、芯一級火箭、芯二級火箭、整流罩和逃逸塔（發射空間站則不包含）等幾個部分組成，是目前中國長度最長的火箭，安全性能達0.97。

(中時新聞網)