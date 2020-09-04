Chromebook、電競筆電旺季到，群電（6412）8月營收為30.97億元，較上月成長3.3％，不過在COVID-19疫情而興起的桌上型電腦需求降溫、智慧家居產品旺季未至，8月營收比去年同期減少7％，累計前8月營收為220.40億元，與去年相比約略持平。法人估計，第三季群電營收將能溫和季增，但可能會比去年同期略減，獲利則可望持續增長。

群電上半年在整體筆電、桌上型電腦需求激增帶動下，第二季營收創下歷史新高，雖然電競筆電、Chromebook等產品用電源第三季需求持續暢旺，可是商用筆電電源需求下滑，桌上型電腦也因通路需求已經被滿足而拉貨放緩，以智慧音箱為主的智慧家居產品，則因疫情降低需求與旺季還沒開始之故，客戶拉貨力道還沒展開。

群電表示，8月桌機及消費型產品電源營收受疫情影響呈現年減狀態，不過電競、遠距教學需求持續強勁，帶動大瓦特數筆電以及Type-C筆電電源營收年成長三成左右，目前筆電電源能見度不錯，預計到年底前，產能利用率都能維持高檔，下半年營收可望優於上半年。

群電指出，目前三大主要產品應用（PC、雲端智能、消費性產品）均有新產品或新客戶開發中，尤其看好雲端智能產品未來發展，不僅需求持續成長，產品也持續往高值或高瓦特數發展，在產能、原物料資源有限下，群電會優先衝刺獲利佳、或具未來具成長性的產品，期許全年獲利表現可望優於營收成長幅度。

法人則表示，Chromebook用電源雖然單價比不上一般筆電，可是群電自動化程度高，加上Chromebook訂單量夠大，更能發揮自動化的好處、加大經濟規模優勢，將帶動群電毛利率上升。

另外，群電正積極準備吳江舊廠的搬遷與新廠的量產，預計於今年底、明年初之間完成舊廠產能轉移，期望明年全新的吳江廠區可以滿足更多的客戶需求，並驅動營收重回成長軌道。

(工商 )