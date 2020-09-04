針對大蒜價格飆漲，公平會表示，對大蒜盤商是否有聯合漲價行為，已立案進行調查。公平會強調，若有聯合行為，最高可罰新台幣5,000萬元。

公平會指出，雖然今年因疫情導致進口大蒜供應量受到影響，致近幾個月以來國內大蒜供給來源以國內生產及庫存為主，但如有中間商趁機聯合哄抬價格，影響產銷秩序，則屬違法之聯合行為。

對大蒜價格飆漲，公平會表示，已針對國內主要盤商進行瞭解，以查明是否有藉機聯合哄抬價格的行為。倘查獲盤商之間藉疫情影響進口供給之際，有聯合操控市場供應量及價格之事證，公平會定將予以嚴懲，並依公平交易法第四十條規定最高可處新臺幣5,000萬元罰鍰，公平會提醒業者切勿觸法。

公平會嚴正指出，刑法第251條亦有就意圖抬高交易價格，囤積農產品不應市銷售之行為，明文規定予以處罰。故本會倘查有業者積存大蒜而有不依交易常情應市銷售之事證，亦定移送檢察機關一併追究刑責。

(工商 )