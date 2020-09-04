越捷航空在台總代理金遠東旅行社董事長陶世龍指出，越南自3月下旬開始因新冠肺炎鎖國至今已近半年，雖然尚未重啟觀光，但越南國營媒體《交通報》本月3日報導，其民航局計劃本月中起重啟往來六個亞洲城市的國際航班，包括台北、東京、首爾、廣州、永珍、金邊。

報導指出，將由越南國營越南航空（Vietnam airlines）及子公司太平洋航空（Pacific airlines）、廉航越捷航空（VietJet air）復飛，並限制入境旅客人數。

越南民航局副局長武輝強表示，重啟這六個城市的國際商業航班後，每周將有約5,000名旅客抵達越南。根據越南衛生部要求，除非造訪時間短於14天，否則入境旅客仍需接受兩周的隔離檢疫。

越南自1月下旬就暫停特定國家的航班，隨後又於3月關閉邊界，只允許公民返國及獲特許的外國商務旅客入境，成功壓制住疫情，迄今僅有1,046起確診病例、34起死亡病例。

越南正尋求復甦經濟活動，特別是旅遊與運輸業，這兩個行業受旅遊限制措施衝擊最為劇烈。

陶世龍指出，入境隔離14天影響商務客來台，建議台越雙方參考柬埔寨，入境後直接統一帶至醫院做核酸檢測，在隔離旅館集中一晚，次日檢測報告出來陰性就准許離開。但他指出，東南亞核酸檢測價格約100美元，台灣要6,000～7,000台幣，為倍數價，費用太高了，需要設法壓到與鄰近國家相近水平。

(工商 )