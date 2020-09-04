鮮活果汁-KY（1256）4日公告8月合併營收為4.7億元，不僅首次突破4億元大關，刷新單月歷史新高紀錄，並較去年同期大幅成長27.32％。鮮活表示，主要是受惠夏季手搖茶飲旺季的季節性因素，加上該公司持續優化產品組合及客製化的商業模式，墊高競爭優勢所致。

鮮活生產基地全數都在中國大陸（昆山、廣東、天津），上半年受新冠肺炎疫情影響甚鉅，不僅工廠延後開工，在當地餐飲消費市場受衝擊下，也影響到鮮活原物料的銷售。今年1～6月鮮活合併營收均呈衰退，最嚴竣的是今年2月單月合併營收僅2,000多萬，年減幅高達85％。

但隨著疫情趨緩，消費市場漸回溫，加上天氣轉熱進入產業旺季，鮮活5、6月起表現逐步增溫，7月合併營收就拚出正成長，年增15.29％，8月不僅創下單月業績歷史新高，年增率27.32％也是今年來最佳表現。如以原幣（人民幣）計算，成長幅度更高達32.65％。

在營運逐月轉好下，鮮活累計1～8月合併營收21.38億元，年減幅也已收斂至12.36％。如以原幣（人民幣）計算，則累計1～8月合併營收年減幅已明顯收斂至6.25％。

鮮活表示，今年儘管中國大陸手搖茶市場歷經疫情影響，但該公司仍憑藉少量多樣的客製化商業模式，持續墊高公司產品競爭優勢，並藉由與客戶共同開發並獨家供應，長期耕耘一線餐飲與手搖茶品牌客戶關係，期持續站穩當地手搖茶供應商領先群位置。

展望後市，鮮活表示，公司謹慎看待疫情未來影響，但估計隨著中國大陸經濟活動陸續步入正軌，餐飲市場逐漸回穩，公司下半年營運表現可望優於上半年，全年營運穩健發展。

(工商 )