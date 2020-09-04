一名曾做過房仲的陳姓女子，2018年用160萬元買位於嘉義縣太保市一處凶宅，隨後再向銀行超貸178萬元，陳女隱瞞凶宅訊息，以280萬元轉手賣給不知情的李姓男子，爽賺137萬元，買主李男2年後，從鄰居口中得知該房子曾有人輕生，不滿控告陳女，最後法官判李陳女1年10月徒刑。

50歲的陳女，當初買這間房子時，屋主告訴她曾有人在這裡輕生亡，陳女見機不失，明知房屋是凶宅，為了賺到傭金，陳女打算貸款178萬元，她與曾姓不動產負責人協議，將原房價160萬元，更改為250 萬元，讓銀行「出錯」，順利貸到178萬元。

之後陳女在房屋買賣網上，刻意隱瞞凶宅資訊，向來自北部的李姓買家表示，房子原價250萬元，加上仲介費、土地增值稅等，出售總價為280萬元；李男在2018年9月6日交屋，一直到今年1月15日，從鄰居口中才知道，原來這間房子是凶宅，氣得報警並提告。

陳女在法庭上辯稱，不知道自己買到凶宅，但法官審理此案，認為曾姓仲介商賣房時有告知是凶宅，卻用偽造契約獲得高額貸款，並隱瞞凶宅消息出售，且陳女曾做過房仲，名下有多筆房產，最後認為陳女觸犯行使偽造私文書罪，判她1年10月徒刑，本案可上訴。

(中時新聞網)