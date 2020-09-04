民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，日前通過第一階段提案連署，正進行第二階段罷免連署，連署團隊也常不定時更新最新進展，罷免總部今表示，目前20天僅收到8千6百多份，距目標3.2萬份，還有很大一段距離，若以此速維持，恐難達成二階門檻。

罷免王浩宇官方粉專今在臉書貼文指出，第二階段連署自8月15日啟動以來，，至9月2日止，僅收到8635份，近20天過去，平均下來每天只有收到455人的連署，與當初設定3周達標，平均每日1524人，僅達成約3分之一。

總部憂心，若以此速度維持下去，60天的連署期，也完成不了32000人的目標，中壢市民再不出來連署，恐怕連第二階段都無法過，更不用提第三階段罷免投票。

總部坦言，雖然一路上遭受到打壓，甚至有暴力，但沒達標就是不能投票，規則、事實就是如此。並宣布，接下來會調整步驟，「邁向更積極、激進的方式，來強力衝二階連署」。對於罷免第一階段成案，王浩宇僅低調表示「尊重」，其他細節則不願多談。

《公職人員選罷法》規定，第一階段(提議案) 法定門檻1%，約為3152份，第二階段罷免門檻需達中壢區選舉人數的10％，估計約需3萬2000份，並且要在公告60天內完成。

(中時新聞網)