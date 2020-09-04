上好生醫研發多款彩色口罩，或是客製化口罩問市，都很受歡迎且供不應求。（行政院中部聯合服務中心提供／盧金足台中傳真）

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠4日赴台中市西屯區上好生醫科技股份有限公司拜訪總經理楊勝得，和立委張廖萬堅、金門縣長楊鎮浯等人參訪上好生醫的口罩製作產線並了解現有產能與產量，其中印有迷彩圖樣，符合金門戰地風情的口罩，特別吸睛又實用。

洪宗熠指出，上好生醫科技楊勝得總經理是彰化田尾鄉親，原本經營印刷業，近年來再投入口罩生產，日前捐出2萬個印有台灣和捷克國旗的口罩，提供給由捷克參議院議長韋德齊率領的訪問團使用，也讓捷克認識台灣口罩隊的設計與製作實力，成為台灣之光。

張廖萬堅說，上好生醫科技4月才投入做口罩，6月9日取得藥證，雖然沒有馬上加入國家隊，但楊勝得研發多款彩色口罩或是客製化口罩問市，都很受歡迎且供不應求，繼日前製作的台捷口罩曝紅後，今日也看到美國等都來訂製，楊勝得也表示願意響應加入口罩國家隊。

楊鎮浯表示，金門縣政府員工、金門酒廠員工有口罩需求，也需建立金門縣民儲備口罩，向洪宗熠及張廖萬堅詢問引薦優良口罩廠商，因此，特別地來到台中洽詢。

參觀後他對於上好生醫科技設計能力有信心，希望可藉由這次訪視達成具有金門特色的防疫口罩需求與儲備。

捷克參議院議長韋德齊上月30日率領89人訪問團訪台，捷克代表團所戴印有雙方國旗的口罩就是上好生醫所捐贈的，上好生醫亦生產台灣國旗口罩，並投入資金與大量設備，加入國家口罩隊的生產行列，在台灣遭遇疫情考驗時義不容辭，並有餘力幫助全世界疫情嚴重的國家。

在洪宗熠、張廖萬堅的牽線及促成下，上好生醫總經理楊勝得與金門縣長楊鎮浯會談，楊勝得表示將全力支援金門縣的口罩需求，現場並展示印有迷彩圖樣，符合金門戰地風情的口罩。

(中時 )