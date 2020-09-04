到了夏天許多人開始討論電費問題，其中如何開冷氣才能夠節電，更是超夯話題。日前有名專業網友分享，他曾被問過「冷氣24小時連續開反而比較省電？」是否為真，他便一針見血的說，「最核心差異在於室內空間大小和通風空調節能概念。」釐清差異後才能達到省電效果。

原PO在臉書社團《台灣工業通風研究社》中解釋，家中冷氣開24小時是否真的會比較省電，這情況是個「特例」，若以108坪的房子來說，因為坪數夠大，所以能達到省電效果。「每次關停啟動冷氣系統，會大量浪費原已蓄滿的乾燥涼爽空氣，但改採24小時空調連續運轉以後，就不再有同樣的浪費，所以才會省電」。而其中最核心的差異就在於，每個空間大小不同且通風調節概念也非常重要。

連續開冷氣2大省電關鍵

此外，原PO也提到，以12坪的小套房來說，若採24小時開啟冷氣，「不會更省電，只會更耗電」，原PO指出「這麼小坪數的房間，這麼小的氣積，只需安裝市面上最小台的冷氣機，就能在短時間內快速使室內空氣變涼爽」。

最後，他也建議民眾在挑選空調和冷氣機時，必須考慮家中空間和使用習慣。更強調「每一個通風空調案例，控制細節都是不一樣的。」也提供了通風節能的概念，若是坪數小的空間，每天離家時關冷氣，而回到家時先開門窗15分鐘，把室內空氣換過一遍，若仍覺得有需要，才關門窗吹冷氣。

(中時新聞網)