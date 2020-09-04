林哲熹除了學剪輯影片，最近也很積極地在學做菜。（資料照）

演員林哲熹去年以台劇《我們與惡的距離》思覺失調症患者應思聰一角入圍金鐘獎，典禮後他在臉書上傳1張合照，意外曝光與他交往7年之久的平面模特兒女友Cindy，他倆雖愛得低調，但林哲熹該做的暖男行為也沒少，4日他在個人臉書分享幫Youtuber「阿蒂漫吞吞」剪片的心得，而「阿蒂」正是他女友Cindy。

林哲熹現正在拍戲前置期，有空檔學習如何剪片，不久前還自己企劃、拍攝、剪輯「粉絲感謝祭」影片，更替女友Cindy剪了兩支7分鐘左右，以介紹漫畫為主題的短片，他在臉書寫道：「最近接了剪接的工作，既然要做就做好是我的信念！」還為此看了一大堆Youtuber的影片作參考，更俏皮地催流量說：「希望大家閒暇之餘幫我點去影片看看，最好是能幫忙分享，讓數字漂亮一點，不然我要被開除了。」

致電林哲熹經紀人詢問兩人相處近況，經紀人僅表示：「我們不回應藝人私人生活，支持他學習除了演員以外的新技能。」據了解，除了剪片，林哲熹最近也在學做菜加強廚藝，應是為下1齣戲的新角色做準備。

(中時 )