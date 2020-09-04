在美股連漲五個月後，美股9月3日因科技板塊獲利了結，單日出現較大幅拉回修正，台股位處歷史高檔，在美國聯準會（Fed）暗示仍將維持低利率、美經濟數據持續回升，資金行情繼續在股市找機會，台股後市仍看俏。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，台股目前明顯往題材股、營收成長股與低基期族群，在全球景氣好轉的大架構不變之下，股市仍將正面看待，趨勢產業仍將成為布局重點。電子股方面，HPC、5G、基地台、Wi-Fi 6、ABF/BT、AI、資料中心等概念股可留意。

(工商 )