資金行情繼續在股市找機會 台股後市仍看俏 19:192020/09/04 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美股連漲五個月後，美股9月3日因科技板塊獲利了結，單日出現較大幅拉回修正，台股位處歷史高檔，在美國聯準會（Fed）暗示仍將維持低利率、美經濟數據持續回升，資金行情繼續在股市找機會，台股後市仍看俏。 日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，台股目前明顯往題材股、營收成長股與低基期族群，在全球景氣好轉的大架構不變之下，股市仍將正面看待，趨勢產業仍將成為布局重點。電子股方面，HPC、5G、基地台、Wi-Fi 6、ABF/BT、AI、資料中心等概念股可留意。 (工商 ) #資金行情 #台股後市 #美股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美颶風吹動報價 塑化蓄勢破重圍 04:102020/09/04 證券．權證 操盤心法－高價穩健、低價衝鋒 個股題材擺中間 04:102020/09/04 證券．權證 集團作帳行情開跑 領漲台股 04:102020/09/04 財經要聞 內需多頭結構 台股非金電受注目 21:222020/09/04 財經 科技股先踩煞車 美股大漲後喘口氣 20:452020/09/04 財經 台股軟腳跌逾百點 金管會兩個好消息穩軍心 18:152020/09/04 財經 陸港觀盤－消費類股迎旺季 期望帶動指數 04:102020/09/04 全球財經 台新投顧下周看好5G手機、板卡等七類股 20:462020/09/04 財經 就算買台積電 多數散戶還是賠錢！專家：還有4支幫你賺 17:202020/09/04 財經 新興市場債明顯彈升 後市可期 04:102020/09/04 投資理財 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 美股崩800點是前菜？專家爆下波屠殺致命關鍵 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 美股周五賣壓仍重 4大指數盤中均走跌 - 財經 陸狠砸10兆人民幣 拚第三代半導體 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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