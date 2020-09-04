四分衛阿山與雀巢健康科學攜手合作，創作曲〈走過意外的旅程〉以愛譜出這首溫暖且富有力量的歌；雖然這首歌對於四分衛的歌迷來說不算新曲，不過因應粉絲的敲碗，現在可以在各大平台上都能收聽囉！去年10月四分衛受邀至《生命從零Life’s a Jungle音樂會》擔任壓軸嘉賓，與我們都有病、好樂團、呂世軒等人同場演出。看到一群年輕癌友在治療後，仍對生命抱持樂觀態度，這份堅韌毅力讓四分衛感動不已，希望能透過音樂，撫慰照護者及病友，也讓大眾更加感同身受。

〈走過意外的旅程〉創作源自於照護者的真實故事，期盼為照護家庭注入關心與祝福，MV則由3組照護家庭的真實故事改編拍攝，除了呈現照護關係間的不同面貌，也希望記錄這一段意外旅程的酸甜苦辣，用愛與勇氣，鼓勵更多走在意外旅程上的人們。近幾年四分衛積極投入公益，希望用音樂帶給更多人力量，為社會注入正面能量，這次合作對四分衛來說，不單只是品牌活動的主題曲，更是對於長期背負巨大壓力的照護者，獻上一份感謝的機會，四分衛山哥說：「愛是要創造答案，可能是為了你所愛的人或事物，必須一起努力完成的過程；將這首歌獻給最堅強的照護者們，一起走過意外的旅程。」

四分衛去年受邀至《生命從零Life’s a Jungle音樂會》演出。（闊思音樂提供）

(中時 )