2020《天下雜誌》「天下企業公民獎」評選結果出爐，信義房屋連續14年獲此殊榮，今年不但蟬聯大型企業組第三名，在「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、環境永續」等構面中，又以「社會參與」在所有參賽企業中分數最高，也刷新信義房屋在該項的紀錄，創下歷年分數最高。

信義房屋認為踏出家門的第一個範圍就是「社區」，「社區」可以說是人類群體的最基層單元，也是具體而微的社會縮影，於是在2004年提出「社區一家計畫」，想藉由計畫的推動，大家集眾智、合眾力，成就改造社區的關鍵力量，重回美好、互信、互助的年代，並且長達16年不曾間斷。

「社區一家計畫」被2020《天下雜誌》「天下企業公民獎」評審團認為「緊扣『以人為本』的信念，掌握持續、創新，和呼應社會當前需求三大要素」，是「具備社會影響力與高度有感的作為」，更緊扣此次參賽問卷地方創生的主題，因此在「社會參與」項目中給予最高分。

信義房屋總經理劉元智表示，信義房屋從未干預或介入「社區一家計畫」評審過程，維持企業公益的最高純度，不因環境變化而減少對在地的關懷，鼓勵青年世代回到社區發揮創意，帶動地方創生的新機會，16年來支持了許多社區圓夢，更創造了許多動人美好的故事。

花蓮豐田車站前的五味屋，讓在地的孩子從做中學，也讓鄰近東華大學師生一起參與，信義房屋也號召供應商一起實踐。圖片/信義房屋提供

最讓劉元智印象深刻的是曾獲得社區一家計畫首獎的「花蓮壽豐五味屋」，它不只是花蓮豐田車站前的二手商店，更是一個公益轉換平台及學習的場域，當物資進來後透過孩子分類整理，透過服務的參與換取點數，再以點數換取五味屋商品，強調不能不勞而獲，讓孩子理解工作的價值，當外地訪客來到此移地學習，五味屋就負責規劃課程，當地居民運用自己的專長擔任木工、烹飪、衣服修改等講師，孩子們則是輔導員，每個環節上的職業得以活化，也啟發孩子對社區工作有更多的想像。

五味屋強調不能不勞而獲，讓孩子理解工作的價值，啟發孩子對社區工作有更多的想像。圖片/信義房屋提供

「社區一家計畫」自2004年推動以來，於2015年更名並啟動第二個十年之「全民社造行動計畫」，迄今投入逾四億元經費，累計提案數已超過萬件，提案率涵蓋99.46%的鄉鎮市區，贊助全台逾2,500個社區圓夢，是目前國內單一企業支持最久、規模最大的社造行動，今年邁入第16年，仍不改「社區一家計畫」期望幫助大家實現對家與社區的想望，重現里仁為美的價值初衷。

信義房屋秉持以人為本的理念，與六大利害關係人建立合宜的關係，同時將家的概念延伸到鄰居、社區、城市及國家，改善人與人之間疏離的互動關係，以取之於社會、用之社會的信念，持續推動企業社會責任。

(中時新聞網)