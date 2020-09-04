王楨媛發表第1本花藝教學著作《日常花事》。(王楨媛提供／曹婷婷台南傳真)

王楨媛將「花在日常」觀念帶給大家，讓現代人認知花草力量，找到美好。(王楨媛提供／曹婷婷台南傳真)

王楨媛母親劉惠子也是花道老師。(王楨媛提供／曹婷婷台南傳真)

藝術、植物有撫慰、療癒人心之效，王楨媛結合花卉與藝術，發表第1本花藝教學著作《日常花事》，作品日常卻不凡，一如她大學主修大眾傳播、研究所攻讀藝術管理，踏入社會擔任兒童動畫編劇及製作人，看似斜槓的人生際遇，滋養了她的花藝創作精彩斑斕。

王楨媛從小因父母經商關係，求學、成長軌跡在台灣、馬來西亞之間往返，從小看著花道老師的母親與花為伍，她自然而然被薰陶，踏上學習花道之路，但花藝之於她，始終只是生活日常，從未萌念以花藝當正職，研究所畢業後，跑去電腦動畫公司當企畫編劇，高壓工作環境下，這才透過教花藝、羊毛氈紓壓。

直到偶然發現長腫瘤、動手術，雖復原但身體難以負荷原來的高壓工作，在家人建議下，前往美國紐約花藝學院進修西洋花藝以及園藝治療，改變對花藝設計的眼界，在紐約時，白天在花店工作、晚上學園藝治療，結業後，在法、美、韓人所創立的私人花藝訂製工坊從事花藝裝置創作。

2017年返台後，她持續創作，難得的是，她把醫院園藝輔助治療經驗拓及到馬來西亞、台灣，「自然植草蘊含對身心靈滋養能力，溫暖身邊有需要的人。」全球今年面臨新冠肺炎疫情，她趴趴走公益服務，將「花在日常」觀念帶給大家，讓現代人認知花草力量，找到美好。

她吐露，襁褓中接收母親賜與的花藝養分，但童年與父母聚少離多，不免疏離，當她重拾花卉，母女的心也緊緊牽繫了。原本今年將赴大馬教學，因疫情打亂節奏，剛好出版社找上門，讓她停下腳步。

《日常花事》集結她習花、做花、教花經驗，王楨媛絞盡腦汁將花藝步驟化繁為簡，盼讓更多人輕鬆擁花愛花，亦師亦友的母親劉惠子則以一貫溫柔溫暖獻上對女兒的祝福，「希望此書能達成妳的希望，把愉悅幸福帶給大家，就是一件美事。」《日常花事》3日發行，17日將於台北市慢鏝藝廊舉辦簽書會。

(中時 )