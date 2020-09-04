彰化縣政府為落實「建立廉能政府」的施政目標，由縣府政府政風處及線西鄉公所政風室等單位聯合，4日舉辦「殯葬業者企業誠信倫理座談會」，由彰化縣副縣長洪榮章代表縣長王惠美主持，同時邀請法務部廉政署副署長陳榮周、彰化市長林世賢、彰化縣葬儀商業同業公會賴翠蓮理事長，共聚一堂與葬儀業者、民政及政風業務人員針對「廉能政府與企業誠信」、「殯葬設施便民與環境美化」、「殯葬服務制度」等重要議題共同研討。

副縣長洪榮章表示，座談會雙向交流，以落實公部門依法行政、講求行政效率，落實便民措施，強調，縣府重視廉能並積極推動，嚴格要求不可濫用行政資源、不公器私用、依法行政、加強行政效率，由於公私部門互動越來越頻繁，推動廉政已不單是政府機關的責任。

政風處指出，縣府團隊為積極推動此一目標，特別規劃「廉能政府與企業誠信」活動，首先擇定「殯葬業」作為合作夥伴，為因應新冠肺炎防疫措施，並規劃三階段的活動：第一階段於今年5至8月份辦理「殯葬業者企業誠信線上(on-line)簽署」活動，共計有767名殯葬業者參與簽署；第二階段結合葬儀商業同業公會於今年6月17日會員大會辦理誠信宣導；第三階段就是今日所舉辦之誠信倫理座談會。

透過這次座談會的參與、對話，成功串聯公私部門建立「廉潔、便民、透明、誠信」的重要共識，彰化縣政府攜手「葬儀業者」共同以「誠信為本、廉能啟航」的簽署宣言，對外宣揚「反貪倡廉」的普世價值與夥伴關係，提升行政效率與行政透明的公務環境，更能帶給業者誠信治理、成功經營的新典範。

(中時 )