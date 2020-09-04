軍方未爆彈處理小組接獲通知後，立即趕赴現場將未爆彈帶回處理。（海巡署北部分署第一岸巡 隊提供／胡健森宜蘭傳真）

軍方未爆彈處理小組接獲通知後，立即趕赴現場將未爆彈帶回處理。（海巡署北部分署第一岸巡 隊提供／胡健森宜蘭傳真）

海邊又驚見未爆彈！海巡署北部分署第一岸巡隊南興安檢所安檢人員，今（4）日下午3點多，在南方澳漁港執檢碼頭執行勤務時，發現1枚疑似未爆彈，立即通報並現場拉設封鎖線，隨後通知軍方人員將這枚未爆彈帶回處理。

這枚未爆彈長66公分、直徑10.5公分、彈體外觀嚴重鏽蝕，經軍方人員初步檢視後，疑似是105公厘練習彈的殘體，引信已經損毀，沒有安全顧慮，但仍讓眾人嚇了一大跳，最後由軍方未爆彈小組人員帶回鑑定並做後續處理。

海巡第一岸巡隊表示，南興安檢所隊員在4日下午接獲通報並趕往現場瞭解後，立即投入人力協助拉起封鎖線，並設立警戒區域管制人、車進出；另通報陸軍第三地區支援指揮部彈藥庫蘇澳未爆彈處理小組到場協處，雖然最後只是造成一場虛驚，但仍提醒並呼籲，如果在海上或岸際有發現疑似未爆彈，切勿隨意撿拾碰觸彈體及破片，以免發生意外，並立即撥打海巡服務專線 「118」，海巡署將立即派員處置。

(中時 )