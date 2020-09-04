台南市長黃偉哲視察市道172線拓寬工程。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府斥資10億，拓寬市道172線安溪寮段至白河區道路。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府平衡南北發展，斥資10.83億元辦理「市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程」，道路從12公尺拓寬為20公尺，長度約5.75公里，7月26日已開工，預計2022年2月完工。市長黃偉哲4日前往關心工程品質與進度，要求如期如質完工。

黃偉哲表示，工程完成後，將可優質溪北地區的路網與道路品質，也使得交通不再打結、將一併改善區域排水功能，也能讓新營區、蘭花生物科技園區發展，帶動區域土地利用和發展，要讓溪北民眾有感的幸福。

市道172線後壁至白河路段，現況僅有二車道，隨著市府致力發展觀光，車流也逐漸增加，影響交通服務水準，加上氣候極端變遷，近年屢逢急降雨侵襲，後壁區安溪寮聚落也發生排水不及淹水情形，地方要求改善聲音不斷。

工務局表示，市道172線主要串連起國道1號、新營市區、省道台1線、白河市區及國道3號，為連結新營、後壁、白河及東山等區之重要東西向連絡道路，向來是周邊各產業運輸、觀光休閒之必經道路。經市府努力籌措經費，敲定辦理「市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程」。

市道172線拓寬工程路寬將由12公尺拓寬為20公尺，長度約5.75公里，為雙向四車道，並施作箱涵、側溝等排水系統及烏樹林橋及下秀祐橋兩座橋梁，總經費10.83億元，其中用地費2.6億元、工程費8.23億元，已於108年7月26日開工並分段施作中，目前進度已完成16％，預計2022年2月完工。

道路拓寬完成後，除分流車潮至國道3號白河交流道讓交通更順暢，更可以帶動周邊區域土地利用發展及觀光產業，也併改善區域排水功能解決當地積水問題；途經後壁安溪寮聚落，更透過工程管線整合將台電電桿地下化，解決電桿林立線路雜亂的現況，使道路在安全之餘，景觀更宜人。

(中時 )