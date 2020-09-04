永續思維打開無限可能 5度勇冠電信業第一

第14屆《天下企業公民獎》今(4)日舉行頒獎典禮，台灣大哥大今年以5度拿下電信業第一的最佳表現之姿，勇奪全台大型企業第6名。在今年大型企業獲獎名單大幅變動下，台灣大哥大以長久穩健的永續作為，14年來13度入選全國大型企業前10名，名次更較去年進步，是鼓勵台灣大哥大持續努力向前行的動力。

台灣大哥大總經理林之晨圖/台灣大哥大提供

台灣大哥大總經理林之晨出席頒獎典禮表示，2020年全球因新冠疫情而節奏大亂，極端氣候在各地造成的嚴重水患和森林大火，人權爭議引發的暴動示威等一連串的衝擊，在在提醒了我們永續與發展必需兼容並進、相輔相成。永續思維如同國家和企業經營的燈塔，ESG各方面缺一不可。《天下企業公民獎》以公司治理、企業承諾、社會參與以及環境永續等四大面向，評鑑企業的永續策略，很榮幸台灣大哥大今年在此四大面向都得到評審們的肯定，讓我們更有信心堅持愛台灣、愛人類、愛地球。更感謝評審在「環境永續」的作為與經營給予我們的回饋意見-「台灣大哥大全方位推動永續工程，自建綠色基站，並以「種福電」向客戶及供應商發起綠能倡議，2020年更榮獲CDP(Carbon Disclosure Project)《氣候變遷》評比的「A級」水準，展現其已準備好用永續精神迎接5G時代的決心」。台灣大將繼續在這個基礎上，努力向永續國際標竿的目標邁進。

台灣大哥大總經理林之晨上台領獎 圖/台灣大哥大提供

林之晨進一步說，台灣大於4G時代便超前部署，2016年正式啟動「台灣大綠能、永續大未來」，多年來持續從智慧電錶、太陽能光電系統以及智慧節能溫控系統等多元作法打造綠色基站，更成功與主管機關及立法院共同推動《電信管理法》開放5G共頻、共網、共構，減少5G總體耗能是4G的2、3倍以上，所對環境可能帶來的衝擊。此外，台灣大連續多年推動的創新綠能公益-「種福電」，為公益團體募款打造能自發自用的太陽能光電系統，節省電費之餘，台灣大亦保證收購綠色憑證20年，大幅減低公益團體募款壓力，同時也為地球創造大量的乾淨能源。

台灣大亦在2019年6月獲得堪稱全球最嚴格的科學基礎目標倡議組織(Science-Based Targets initiative, SBTi)的目標審查通過，成為全台第一個電信及服務業獲此認證的企業，設定超高減碳目標，預計2030年於範疇一及範疇二的碳排放量，需較2016年減少30%、範疇三的碳排放量較2018年減少15%，期望引領產業共同為台灣、為地球節能減碳。

「社會參與」是台灣大於所有面向中，分數最高的項目。台灣大以「用科技擁抱愛」作為社會參與經營的重大核心之一，發展出超過數個、彼此環環相扣的專案。無論是幫助公益團體以「公益微電影」群眾倡議與募款及助力開發數位應用的《i無限數位公益》；或是幫助偏鄉學校跨出科學教育，並培育在地程式語言師資，企圖扎根、翻轉偏鄉科技教育的《Coding Fun偏鄉玩程式》，抑或結合台灣大行動網路以及myBook互動學外語等線上學課程，幫助弱勢學生展開科技翅膀，擁有數位學習機會的《數位苗圃》，皆顯示台灣大以企業科技核心出發，延伸多元模式以幫助社會弱勢、促進科技共融的用心與努力。

不僅如此，台灣大更積極參與國際永續事務，努力向世界標竿企業學習，透過跨國良好的互動，讓世界看到台灣。自2016年加入全球永續賦能倡議組織 (Global Enabling Sustainability Initiative, GeSI)，成為台灣首家、亞洲第三家企業會員，更自2017年獲選理事會理事企業代表，今年再度獲得連任，繼續為世界、為台灣的永續發展盡心盡力。

天下企業公民獎 圖/台灣大哥大提供

迎接5G將帶來的產業巨變，台灣大哥大將持續以「永續思維，誠信踏實 (Think Sustainable, Act Responsible)」的精神及謙卑的心，時時嚴格自我鞭策，在永續目標勇往直前，致力佈局T.I.M.E (電信、網路、媒體娛樂、電子商務)多角化經營，並以「超5G」策略結合6C營運核心，對應17項聯合國SDGs，鑑別出22項重大主題，創造7大品牌亮點價值，全面回應8大利害關係人，自2017年底啟動的2030心大願景計畫中，以「責任企業」出發帶領供應商「攜手創新」，達成「體驗未來」、「創利社會」、「綠化足跡」等三大未來成就，由下至上，由同仁們自發性發展出51項對應SDGs之短中長期目標，結合創新及科技能量，全面推動環境、社會、治理等相關專案。期望未來可以在全公司同仁的努力下，持續提升、進步，務實的為所有利害關係人打開更多可能，一起「Open Possible能所不能」！

(中時新聞網)