暑假結束後，台中百貨業者為了持續吸引人潮前來逛街購物，紛紛舉辦各種吸客活動。其中，大遠百自9/4至9/15舉辦「2020韓流魅力物產展」，將韓國最流行街邊店面原汁原味呈現，搭配國民美食、熱門點心、小吃，更打造韓國最火紅全民偶像「KAKAO Friends」商品專區，等著粉絲前來朝聖！

韓流魅力物產展今（4）日下午在台中大遠百店長藍卓成、副店長徐英哲等人主持下正式開幕，邀請消費者體驗韓國街邊的好吃好玩，包含韓劇中最常出現的燒啤酒、蔘雞湯，以及大小朋友最喜愛的各式零食、果凍飲等等。

台中大遠百表示，活動期間每週指定時間推出「當日限定超優惠一物」，祭出超特惠價格外，還有買一送一的超強組合；另外，在韓國展會場當日單筆消費滿599元，還有機會抽「遠百6,000元商品券+正官庄高麗蔘元禮盒」；單筆消費滿999元，即贈KAKAO Friends餐具組。

精選熱門韓系商品推出限定好物，9/4開幕首日，樂扣樂扣奢華行李箱24吋當日限定價1,999元；9/5韓英辣牛肉湯買一送一300元；9/13樂之味韓國爆紅ABC蔬菜汁，全台獨家當日限定買二送一2,200元。

本次特展更首度打造「KAKAO Friends」商品專區，推出系列超萌生活用品，包含實用性超高KAKAO Friends綜合浴巾洗臉巾套組特價829元、KAKAO Friends立體造型隨身充電器特價1,770元。

台中大遠百表示，韓流魅力物產展期間，每週假日特別企劃傳統韓服踢毽子挑戰、韓式小小老闆體驗營、正韓！韓式料理食演秀等系列活動，設計趣味闖關體驗，大小朋友皆可參加，還有機會獲得韓國零嘴、飲品等好物。

(工商 )