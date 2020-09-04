（元大期貨於8月22日進行淨川公益活動，為企業社會責任盡一份心力。圖／元大期貨）

元大期貨（6023）連續三年榮獲2020年《天下雜誌》CSR天下企業公民小巨人獎，今年評鑑成績再創新高，從眾多企業中脫穎而出，首次進入前10名，排名第七，同時也是唯一一家榮獲此殊榮的期貨業者。元大期貨不只重視營運績效，推廣各項業務時，不忘落實企業社會責任之初衷。

董事長林添富表示，元大期貨身為台灣期貨業龍頭，國內外期權市佔率、獲利能力等各項數據皆穩居第一，公司治理、企業責任、社會參與、環境保護等各項評鑑指標，公司皆相當重視。公司治理方面，內部的管控機制相當嚴謹，無論是作業程序、企業倫理規範、法遵審查等內控管理都具備完整的控管流程，推展業務與重視營運績效的同時，長期落實良好的風險管理，讓客戶安心進行期貨交易。

目前元大期貨的獨立董事佔董事會成員的33％，成員專業背景多元，2019年度董事會共開會14次，2020年度至8月底已召開10次會議，以維護股東權益、公平對待公司股東，並強化董事提名審查作業之透明度，公司還設置審計委員會、薪資報酬委員會、誠信經營委員會、稽核部、風險管理部、董事會秘書室等單位協助董事會善盡監督之責，並由總經理率領法令遵循部等經營團隊，有效執行各項公司治理與營運活動，為股東創造最大利益。

在社會參與方面，元大期貨為元大集團旗下的子公司，近期參與元大金控捐贈「振興經濟愛心卡」的活動，受贈對象包括家扶基金會、心路社會福利基金會、中華民國唐氏症基金會、脊髓損傷社會福利基金會、博幼社會福利基金會、孩子的書屋文教基金會及中華民國樂仁全人教育健康促進協會。元大集團共同幫助了3萬3,334戶家庭，超過10萬受助對象受惠，總金額達1億2千元。

元大期貨在環境保護也不落人後。公司積極參與各項公益活動，近期頂著豔陽在淡水河挖仔尾自然生態保留區進行淨川公益活動，以響應天下雜誌發起的簽署《淡水河公約》。這次的活動，公司員工及其親友熱情的共襄盛舉，清除345公斤的垃圾量，為淡水河的環境盡一份心力。

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