伸港鄉長曾煥彰捲入興建納骨塔弊案，一審被判11年、褫奪公權7年，彰化縣政府指派伸港鄉公所主任祕書黃文騰代理，4日舉行交接典禮，官司要3審定讞才解職，任期已快過半，補選機會不大，卻提前點燃藍、綠積極布局下屆，國民黨內公所、代表派更是競爭激烈。

去年3月伸港公所爆發興建納骨塔弊案，連任2屆伸港鄉長曾煥彰、代表會主席林其瑞等被羈押，後來交保，儘管官司纏身仍熱衷服務，8月和美鎮公所宣布要發振興現金，曾煥彰馬上公布提案發1000元、代表會林其瑞不滿，又加碼喊到2000元，兩人隔空喊話，鄉民看得霧煞煞，也嗅到公所派、代表派較勁下屆鄉長寶座。

兩派還吵得不可開支，緊接著判決就下來了，雙雙被判刑，振興現金也沒人再提，鄉民一番空歡喜，不了了之。

這次代理鄉長黃文騰是曾煥彰提拔，今年4月從建設課長調升主任祕書，曾煥彰的兒子曾國貴在縣府擔任祕書，被視為接棒人選，縣府強調人事指派沒有布局考量，最重要是讓公所儘速正常運作。

除了曾國貴被點名，國民黨呼聲高還有議員柯振杯，柯振杯的兒子柯承翰是伸港鄉民代表，父子搭檔轉戰鄉長、議員，外界解讀代表派和公所派「槓」得厲害，恐怕也是「接班」心結。其餘，議員林宗翰服務處執行長黃永欽，曾任鄉代表、鄉公所機要祕書等也被傳出有可能出馬。

曾煥彰這屆連任無人挑戰，爆發弊案後，民進黨表示，不可能再「拱手讓人」了，綠營人才濟濟，議員尤瑞春、賴清美都被看好，且屆時和美鎮長阮厚爵也兩任期滿，「綠化」西北角是目標。

賴清美、尤瑞春都是連任4屆資深議員，且多次在選區分居最高票，雙雙出馬轉換跑道大有可能，只是誰選伸港、誰選和美？還有兩年多時間考慮。此外，擔任民進黨彰化縣黨部執行長柯金德曾任兩屆議員、是道地伸港人也被視為人選之一，柯金德否認，表示身體中風，已在黨部工作，更適合當幕僚。

(中時 )