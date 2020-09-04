中正市場20年來因牽扯多位產權人，至今仍未拆除重建，不僅垃圾、衛生問題堪憂，還有街友、毒品人口聚集。(葉仁創提供／林心柔南投傳真)

林心柔／南投報導

南投埔里鎮中正市場經921地震後受損嚴重，20年來因牽扯多位產權人，至今仍未拆除重建，已成廢墟，不僅垃圾、衛生問題堪憂，還有街友、毒品人口聚集，4日縣議員葉仁創召集相關單位前往會勘，呼籲產權人組成管理委員會，共同解決現況，另外王彩雲議員也將協助裝設監視器，加強維管。

埔里鎮中正市場建於民國70年初，共有4層樓；規模不小，但經過921地震摧殘後，鋼筋水泥外露，更衍伸出垃圾、衛生、街友、毒品人口聚集問題，葉仁創接獲民眾陳情後，召集多位縣議員、民代以及縣府環保局、建設處、社勞處等相關單位到場會勘改善。

葉仁創指出，該處因牽涉7、80位產權人，導致20幾年來因產權問題，一直無法拆除重建，目前環境衛生由環保局及公所先做處置，此外，王彩雲也將協助裝設8支監視器，若有人亂丟垃圾被拍到，就依法開罰；街友則請社勞處協幫忙聯繫家屬等安置作業；毒品人口問題，也會由埔里分局加強巡邏、查緝，遏止吸毒歪風。

目前因產權人有些在台北、高雄等處，要聚在一起討論，有難度，葉仁創也呼籲產權人，可以組織管理委員會，共同討論針對該市場未來規劃等，林芳妤議員也說，20幾年來因產權問題，政府單位一直無法介入處理，擔心早已被產權人遺忘。

日後環境整潔，葉仁創也說，視情況若能辦理活動，將市場整理好，辦音樂會、或加入921震後的故事等，多一些文藝氣息，將市場換然一新，改造廢墟也能創造不一樣的價值。

(中時 )