無論是求職履歷、學士照、身分證、護照等都需要拍攝美美的照片。全台最大的韓式證件照連鎖攝影館「Holo+FACE」，看好台中市場，跨出台北首店選擇插旗中友百貨打造台中旗艦店！9/6開幕後，將成為繼台北仁愛店、板橋環球店之後，全台第三家分店，目前預約拍攝已經排到10月底；未來計畫全台拓展7至9家分店，最快年底前開設高雄店。

馬斯特影像公司中區經理林育全表示，率先將韓國精緻證件照概念引進台灣的攝影館「Holo+FACE」，強調提供明星級「沙龍式的攝影完美體驗」，一條龍的專業服務，從個人專屬專業妝髮、服裝造型搭配、高規格專業攝影、一對一客製精修照片的完美體驗 ，享受明星級的高品質攝影服務，深受25～35歲的年輕族群青睞。

在收費部分，求職履歷照（含精緻妝髮/1組照片），每人價格1,800元；一般證件照（1組照片）特價600元；精緻證件照（含基礎妝髮/1組照片），特價1,000元。

林育全進一步表示，Holo+FACE堅持高標準的員工培訓制度與品質檢核制度，配合自行開發客戶服務系統，全程追蹤每一位工作人員的工作狀態與客戶評論，確保工作崗位上的同仁維持最佳。每一個環節的細節要求，就是要讓客人無論是在哪家分店，都能享受到一致的照片品質與服務體驗。

近幾年來許多客戶回饋希望能購買店內使用的服裝、飾品、髮品等配件。因此，Holo+FACE中友旗艦店首度與Bonny＆Read飾品合作，現場提供客人搭配拍照使用，還可以現場選購，並提供獨家限定優惠；此外，Holo+FACE已升級官方加值服務，包含Holo Bespoke手工訂製西服、Make Up Forever彩妝、相框、無框畫、護照簽證代辦、等商品與服務。

值得一提的是，中友旗艦店更獨家導入Holo Cafe概念咖啡館，與台中網紅名店Siang Hao Patisserie甜點合作，供應招牌鏡面蛋糕、馬卡龍等糕點，搭配Oklao歐客佬精品莊園咖啡，讓顧客等待修圖期間享受味蕾滿足；另外，中友旗艦店更設有Holo SPA館，讓客人也能在現場進行牙齒美白、按摩等服務。

(工商 )