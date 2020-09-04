儘管美元連連破底，較3月高點更已重貶一成，但今年恐將都難擺脫空頭格局。路透向策略師完成的最新訪調結果顯示，逾六成的受訪者認為美元貶勢至少要延續到明年初，其中對歐元可能下探1.21美元。

路透周五公布9月份的例行月調結果，75名策略師中有45人，也就是逾6成認為美元空頭走勢至少還要持續3個月。

外匯策略師指出，美國今年底總統大選與經濟復甦走向不確定性雖不利美元後市展望，但美元偏空的主因在於聯準會（Fed）最近宣示的通膨目標政策調整。

Fed公布新政策架構後，美元指數下探近幾年新低，較3月高點總計大跌約10％，對歐元更貶破1.20美元支撐，為2018年以來首見。

不過，認為美元空頭即將結束的策略師有增加的趨勢，這次月調有超過3分之1的受訪者表示美元空頭走勢將在三個月內畫下句點，8月月調此一比率則還不到2成5。

三菱日聯銀行貨幣經濟學家哈德曼（Lee Hardman）表示，「我們認為美元後市還是偏空，但由於美元已貶了一大波，所以接下來下跌的空間已經有限。」

在美元這波重貶行情中，歐元是主要的受惠者，特別是歐盟通過7,500億歐元的振興方案，該方案通過後，歐元對美元總計大漲逾3.5％。

市場策略師持續看多歐元，路透本月月調結果發現，受訪策略師對歐元一年後的目標價預測落點為1.21美元，較目前1.18美元約高出2.5％。

澳洲國民銀行資深外匯策略師富蘭德（Gavin Friend）指出，「我們認為Fed的新通膨政策將導致美國的實質殖利率較其他國家來得低，歐洲央行（ECB）為了刺激經濟可能會跟進，但短期內應該還不會有動作，ECB下周決策會議將重申採取支撐經濟的必要性貨幣政策，但不至於扭轉美元空頭格局。」

(工商 )