或許是台啤教練團刻意安排，竟把今年才剛選來的陳昱翰，跟簡祐哲成為宿舍同間室友，畢竟兩人同樣來到台啤面臨從得分後衛轉型控球後衛的難題，更必須競爭上場時間，幸好目前看起來兩人算是良性競爭，私底下更會努力討論與溝通。

台啤4日在夏季籃球挑戰賽，終以75比72險勝台銀，陳昱翰打了20分31秒，拿10分、1助攻與1籃板，先發的簡祐哲也打19分29秒，摘2分、3助攻與2籃板，等於台啤總教練周俊三刻意讓兩人打滿控衛時間，磨練兩人意味十足。

「我跟『翰哥』睡同一間，回宿舍就一起看錄影帶，觀察隊友走位與如何溝通，畢竟他擁有大陸NBL經驗，我們就是相互鼓勵與檢討，」簡祐哲說，「假如要說我跟翰哥之間關係，應該是亦敵亦友，我們都在彼此虧來虧去，當然是好友。」

聽到簡祐哲這樣說，陳昱翰不禁開玩笑回應，「我跟祐哲只有敵、沒有友，畢竟他才是我在台啤的學長，我來到台啤這個新環境之後，問了他很多事情，甚至在三哥(周俊三)畫戰術時，我也會偷問他該怎麼理解，畢竟我打得也沒他好。」

曾打過NBL河南隊，且在寶島夢想家待了3季的陳昱翰，打球資歷還是比簡祐哲豐富一點，不過陳昱翰坦承，「由於傷勢影響，我這一兩年打得比較少，來到台啤要記很多戰術，讓我感到很陌生，幸好每天跟祐哲討論，攻守才逐漸變好。」

(中時 )