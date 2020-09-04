沈玉琳與Melody（殷悅）4日為宣傳TVBS新節目《11點熱吵店》，接地氣地在熱炒店擺桌開記者會，沈玉琳雖然嘴上說沒收視壓力，下一秒卻開出支票，承諾若收視破1，就穿丁字褲走上大街，並拖Melody下水，要她穿3點式泳衣，「一起漫步瑞光路走9遍」。

製作人出身的沈玉琳，想到以前在職時，每天早上聽到call機響起就會緊張，比喻看收視報表「像瞇牌一樣」，若編審打來時口氣不佳，就知道「挫屎」了！如今轉戰藝人，笑說「受夠那些日子」，對此新節目收視，他抱平常心表示，「我盡力了，對得起這份酬勞」。

看似不搭嘎的2人，主持起來意外默契十足。沈玉琳坦承以前不太會留話給節目搭檔，直到5年前主持網路節目，製作人找來許多網紅或素人，他看著她們一句話都沒說宛如花瓶，才試著學會留個夾縫給搭檔講。Melody稱跟沈玉琳主持無壓力，沈虧她因是貴婦，「老公那麼有錢，出來主持只是想要體驗民間疾苦」，不過沈玉琳讚她是新時代女性代表，能在工作中適時地寵愛自己。

沈玉琳目前手握5網路節目、2電視節目，透露網路節目若有置入，1集酬勞高達30萬，他大方承認月收超過120萬。但身為妻奴的他，錢都歸老婆芽芽管，每次口袋僅放5000元零用金，有時候半個月一毛錢都沒花，笑說「因為工作三餐吃製作單位的，回家睡老婆的」，也沒有小金庫藏私房錢。

(中時 )