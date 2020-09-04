大陸戰機墜毀，飛行員跳傘逃生。（圖/微博@戰忽局首席發言人）

大陸廣西桂林某地今(4)日發生一架戰機墜毀事故，戰機墜毀後在地面燃起熊熊大火，飛行員則跳傘逃生。該消息在網路流傳，在台灣更渲染成該戰機曾跨越台海中線，而遭台灣防空飛彈擊傷。不過，台灣軍方已駁斥該傳言。

據了解，墜毀戰機為SU-35戰機，台灣臉書粉專「Defence Aviation Post」PO圖指出該戰機墜毀。並表示，大陸空軍SU-35侵犯了台灣海峽中線，遭台灣防空飛彈擊傷，飛行員受傷。且Youtube上亦有影片顯示，戰機墜毀後，波及周邊民宅的畫面。

對此，國防部今晚發出聲明表示，針對網路流傳「臺灣擊落一架中共SU-35飛機？」乙情，空軍司令部今(4)日鄭重駁斥，此為假訊息，子虛烏有，完全不是事實。

SU-35戰鬥機是四代半重型戰鬥機，具有遠程、多用途、空優、打擊等特性。和Su-27有同樣血統設計，有相似性能特徵和零件。

2015年11月俄羅斯與大陸簽署了24架Su-35的售機合約。2016年12月25日，SU-35SK首批4架裝備交付解放軍。2017年，俄羅斯再交付的14架Su-35，剩下的10架於2018年交付。

(中時新聞網)