張紫語44秒自摸片突然在網上瘋傳。(取自網路)

香港前DJ蘇耀宗（細So）背叛9年妻，偷吃已婚人妻練美施(Macy)一事在香港演藝圈鬧得沸沸揚揚，早前更傳出細So不只出軌練美施，還曾與他主持選秀節目的已婚參賽者張紫語（Jelly）有一腿，連其44秒自摸不雅片也都在網路瘋傳！

練美施被爆因為車震遭細So傳染性病，意外扯出細So原來在她之前，還交往一位音樂節目《Show Time我主場》參賽者，盛傳這位出軌人妻就是張紫語，與練美施同樣擁有火辣巨乳身材與白皙光滑的皮膚。

現在一段疑似張紫語的淫片更在香港網路瘋傳，在這段44秒的影片當中，一位長相激似張紫語的女子，穿著性感蕾絲小可愛，不停對著鏡頭搓揉自己胸部，表情愉悅，咬唇發出呻吟的同時，還不忘慢慢褪去衣物。最令網友感到訝異的是，女主角不管如何揉胸自摸，一對堅挺巨乳依舊不動如山。

稍早張紫語也在社群網站發出3點聲明，認了影片中的女主角就是她，同時鄭重澄清與細So只是朋友關係，更沒有互傳影片甚至發生關係。至於網上所瘋傳的不雅片，是她6年前傳給在外地工作的老公，後來因為遭駭客入侵，導致影片流出，當時也已立刻報警，未來不會再回應任何問題。

(中時新聞網)