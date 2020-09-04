LG gram 14吋、15吋、17吋現場均享優惠價，指定款更送多工電競顯示器。（LG提供）

全國電子的聯想S145 15.6吋 10代I5窄邊框筆電，市價1萬8900元，展場價1萬4999元，攤位另有優惠價。（全國電子提供）

全國電子的ACER 效能I7 混碟 2G獨顯戰鬥筆電，市價3萬4900元，展場價2萬4000元，攤位另有優惠價。（全國電子提供）

2020台北3C電腦展即日起至7日於台北世貿一館舉行，今年多家3C通路及品牌均有參展，同時也帶來了不同的優惠活動，像是燦坤就祭出展場限定限時限量優惠、展區限時下殺還有滿額好禮送，Acer、ASUS、BenQ三大品牌也推出了展場價。另外全國電子則匯集11大全球知名品牌筆電，現場更有數百台SWITCH遊戲機，還有多款電腦商品下殺優惠，讓學生們在開學前都能以優惠價入手新電腦。東芝生活家電則推出凡於現場購買6門、500公升以上大兩門冰箱及全系列滾筒、16公斤以上鍍膜或奈米泡泡洗衣機，買就送TOSHIBA時尚都會DC直流風扇。

至於LG除了展出視聽娛樂最新LG OLED電視、一奈米電視，以及智慧家電和最新5G手機以外，更推出LG gram筆電的現場買就送優惠，另外現場消費滿額就送LOCK ＆ LOCK優質時尚彈蓋水壺、樂活刀具組 、多功能夾或立式小風扇、LOCK ＆ LOCK炒鍋等限量好禮，買電視、冰箱、洗衣機、乾衣機、電子衣櫥等家電，加購空氣清淨機、掃地機器人、除溼機等小家電再享現場驚喜價，而在活動期間買物聯網指定家電，同1張發票總金額滿額即送雙螢幕手機。

而MSI今年也首度進軍台北3C電腦展，推出了眾多開學季超值優惠方案，購買任1款筆電最高可獲價值3970元會場限定禮，指定款電競筆電加碼送電競耳機、Lucky造型悠遊卡、潮流帆布環保袋、運動水壺等配備，創作者筆電全系列送專用側背包、萬國旅行轉接頭、TYPE-C連接埠，指定款電競螢幕送MSI收納風衣、PH110工學椅，電競周邊限量超低46折優惠回饋，另於會場選購主機、螢幕或筆電再享全系列電競周邊現折百元等優惠。

(中時 )