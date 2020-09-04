電影《可不可以，你也剛好喜歡我》票房開紅盤，在上映3周後成績正式超越了《女鬼橋》和《打噴嚏》，全台累積近6000萬，榮登今年國片票房冠軍，男主角曹佑寧開心表示：「謝謝大家對電影的支持，所有的反饋和觀影心得都讓我得到滿滿的感動與幫助，希望很快能與大家一同歡樂。」

女主角陳妤首度主演電影便開出好票房，她也是開心又感動，「除了謝謝，還是謝謝。在現在艱難的環境跟大家、跟電影團隊們一起經歷的事情，對我自己影響很大，謝謝。」片中閨蜜林映唯也說：「可以以黑馬的姿態拿到這麼好到成績，也謝謝觀眾的支持，跑了100多場映前映後，很感謝也很感動，曹佑寧說他的肌肉正在製作當中應該可以很快看到吧！不可以放鳥大家喔！」

《可不可以，你也剛好喜歡我》是導演簡學彬首度拍攝的電影，他曾擁有多年電視劇的拍攝經驗，今年拍攝的電視作品《糖糖online》和《無主之子》都獲得金鐘獎入圍肯定，他說：「票房能夠衝出成績，真的感謝觀眾的支持，也感謝前前後後參與這部電影的夥伴們。不同類型的商業電影操作經驗，在產業中需要更多累積，《可不可以》期望能和多數觀眾在娛樂中找到生活共感，也如同肆一的同名散文，陪伴觀眾經歷各種不同愛情的樣貌。台灣電影加油！」

原著作家肆一從籌備之初便全力投入，經歷了5、6年的改編劇本的籌備過程，曾讓他以為電影夢想難圓，這回開花結果，讓他覺得很開心，「《可不可以，你也剛好喜歡我》花了很漫長的時間，中間又經歷疫情爆發，最後才得以上映，因此能夠受到大家的喜歡非常的高興。很謝謝參與的團隊人員，以及進戲院看電影的每一個人，能夠跟你們一起在戲院見面，感到莫大的榮幸。」

(中時 )