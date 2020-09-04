李玖哲、柯有倫、胡宇威、陳漢典及姚元浩接下運動實境節目《全明星運動會》，4日在板橋第一體育場舉行首錄記者會。新手奶爸柯有倫人雖在錄節目，但心念著剛滿月的女兒Mila，他取經星爸們郭彥甫、張孝全及周杰倫，並向周董討教撇步，其中一項就是，「月子中心一直住就對了」。他對周董有滿滿感謝，除了讓他重回舞台，在周演唱會上當嘉賓，也坦言這次老婆生小孩，周董也金援不少，柯有倫說，「他幫我付太多了，這次生小孩他給最大的是祝福」。

金曲歌王李玖哲因疫情，待在日本8個月與老婆相馬茜過2人世界，他7月底離開日本時，不慎簽下不再入境同意書，讓他哀號：「我現在回不去日本了，老婆等我一下。」夫妻倆目前早晚視訊一次維繫感情。李玖哲來台接下節目隔離14天，期間警察上門關切3次，看他有無乖乖在家。他最愛的運動項目為舉重，也想透過此節目讓更多年輕人愛運動。

姚元浩時常上山下海，接下此節目，被問及是否擔心高以翔事件重演？他坦言，「早上才跟經紀人聊到此事，連我自己都會擔心，但現場醫療設備都是非常專業，每個人的身體健康應該都會被保護」。製作單位也表示，現場都有救護車隨時待命。而陳漢典則是創下彈跳高度成績好的藝人，能跳120公分，對於入圍金鐘能有信心得獎嗎？他以平常心表示，「每次都抱著參加電視人Party的心情，最希望節目可以得獎，代表整個團隊被肯定」。

(中時 )